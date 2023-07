Padel | numeri da urlo sui social | 52 milioni di followers nel mondo | Italia in top 3

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Uno studio su circa 200 nazioni realizzato dall’Osservatorio MrPaddle ha rivelato come ilsia un fenomeno a tutti gli effetti globale e soprattutto protagonista dei. Come si evince dai dati diffusi da Meta Platforms Inc. (proprietaria deinetwork Facebook e Instagram), sono circa 52 idi account Instagram e Facebook che seguono il. Al comando c’è l’Europa con 28,5di follwers, seguita dall’America con 18,4, Asia (3,7), Africa (1,2) e l’Oceania con quasi 700mila. Per quanto riguarda i singoli paesi, invece, domina la Spagna con 11,4, seguita dall’(4,4) e dall’Argentina (3,3). Bene anche Cile (3,1), Svezia (2,9) e Messico/Usa (2,5 a testa). In Asia ...