Osimhen al Psg | le parole di Aurelio De Laurentiis lasciano di sasso

al posto di Mbappé: ' Opzione migliore per il' " In questo calcio caotico e pieno di business ', ha continuato Frey, ' sarebbe bello per una società come la Fiorentina, che è in una ...Victor© LaPresse - Calciomercato.itE il motivo è presto detto: su di lui, potrebbe piombare il. 'Al posto di Mbappé, se fossi nei francesi prenderei- ha dichiarato Frey - Ce lo ...... andiamo avanti e troviamo un altro grande talento come abbiamo fatto con Kvaratskhelia e'. ... 2023 - 07 - 10 15:02:12 Juventus, ilsu Vlahovic Dusan Vlahovic nel mirino del. L'...

Sembra che Mbappé non abbia troppa voglia di giocare un'altra stagione al PSG: i francesi andranno all-in su Osimhen.Dusan Vlahovic è finito nel mirino del PSG, a caccia di una prima punta sul calciomercato. Per la Juventus potrebbe essere un affare.