Orrore in crociera | 15enne violentato a bordo | ecco chi è stato

(Di mercoledì 12 luglio 2023)in. La scoperta da brividi: chi è– A Napoli un turista spagnolomentre era adella nave dasulla quale stava trascorrendo una vacanza assieme alla famiglia. Al momento degli abusi i genitori erano scesi dalla nave per fare un’escursione. La Procura ha chiesto e ottenuto l’arresto del presuntore. Per l’uomo l’accusa è di violenza sessuale aggravata. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Italia, è boom di ricoveri e morti: il bilancio è drammatico Leggi anche: Italia in lutto, è morto Michele Jocca: ha fatto la storia del nostro paese Un...

su una nave da, dove un ragazzino di 15 anni sarebbe stato abusato sessualmente da un dipendente della compagnia, che ha agito in un momento in cui i genitori dell'adolescente non si ...Una terribile violenza sessuale ha sconvolto unain Italia, con una vittima di soli 15 anni. La notizia è stata riportata da Il Messaggero e il racconto scioccante ...Una famigliola spagnola parte per le vacanze dal porto di Barcellona, su una nave da: padre, madre e tre figli. Quando la nave si ferma nel porto di Napoli i genitori decidono di scendere a terra per visitare la nostra città, mentre i 3 ragazzi restano a bordo, a prendere il ...

Orrore in crociera, 15enne stuprato da un addetto alle pulizie: i genitori erano scesi dalla nave per visitare ilmessaggero.it

L'adolescente era rimasto a bordo mentre i genitori erano andati a fare un'escursione a Napoli. L'addetto alle pulizie lo avrebbe avvicinato con una scusa per abusare sessualmente di lui ...Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta: voleva essere immortale, poi si sarebbe accontentato di 150 anni, poi solo di altri 10-15, fino al 2030, ma la leucemia ha eseguito gli ordini superiori. Certo è s ...