Orrore in crociera | 15enne stuprato da un addetto alle pulizie | i genitori erano scesi dalla nave per visitare Napoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unanel mar Mediterraneo, su unada sogno, si è trasformata in un incubo per una famiglia di turisti spagnoli. Un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato...

su una nave da, dove un ragazzino di 15 anni sarebbe stato abusato sessualmente da un dipendente della compagnia, che ha agito in un momento in cui i genitori dell'adolescente non si ...Una storia sconcertante quella che arriva da Napoli, dove un giovane spagnolo di 15 anni sarebbe stato stuprato da un addetto alle pulizie, come denunciato dal ragazzo stesso. Lo scrive Valeria Di ...La famiglia, residente ad Alicante (nel sud - est della Spagna), si era imbarcata tre giorni prima a Barcellona per unacon una nota compagnia italiana di navigazione (estranea alla vicenda).

Orrore in crociera, 15enne stuprato da un addetto alle pulizie: i genitori erano scesi dalla nave per visitare ilmessaggero.it

L'adolescente era rimasto a bordo mentre i genitori erano andati a fare un'escursione a Napoli. L'addetto alle pulizie lo avrebbe avvicinato con una scusa per abusare sessualmente di lui ...