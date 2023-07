Organizzavano fallimenti pilotati per ‘spolpare’ le società | anche un componente del Cnel tra i 15 arrestati nel maxi-blitz

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) C’èMassimo Vivoli, ex presidente nazionale di Confesercenti e attualedel Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (), tra le 15 persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta suidi decine di supermercati e negozi di cosmetici rilevati da noti marchi della grande distribuzione e poi depredati e avviati al fallimento. Il gip Andrea Salvatore Romito considera Vivoli una persona che si era messa a disposizione della presunta organizzazione criminale, assumendo la maggioranza delle quote di una holding per poi disinteressarsi dell’effettiva gestione, lasciata in mano agli altri indagati. I promotori di quella che gli investigatori considerano un’associazione a delinquere sono Fiore Moliterni, Riccardo Pieraccini e Domenico Pilato: erano coloro che ...