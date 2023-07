Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi | Philipsen vince in volata | Mozzato 7°

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Jasperha vinto la decimadelde. Il belga si è imposto in una frazione di 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins, trionfando inal termine di una giornata caratterizzata da un percorso sostanzialmente pianeggiante e disturbato soltanto nel finale dalla pia e dal vento. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha ribadito di essere il miglior velocista in circolazione eha dominato lo sprint, facendo anche a meno del treno del compagno di squadra Mathieu van der Poel. Alle sue spalle si sono piazzati l’olandese Dylan Groenewegen e il tedesco Phil Bauhaus. Tutto invariato in classifica generale dove continua a primeggiare il danese Jonas Vingegaard con 17 secondi di margine sullo sloveno Tadej Pogacar. Di seguito ...