(Di mercoledì 12 luglio 2023)lascia Pomeriggio 5 ed anche(a dicembre le scade il contratto). Cosa succederà? Dagospia è certo in merito al futuro deglitrash che hanno fatto parte dei salotti TV di Carmelita.di: che? “Non solo fuori, si cambia. –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... " Cond'Urso che non condurrà più Pomeriggio 5 non ci saranno più nemmeno i suoi fidati. Andranno disoccupati a casa, tranne magari alcuni nomi eccellenti come la Pivetti o ...... ondata di caldo fino al 15 luglio 12 Luglio TV e IntrattenimentoD'Urso, fuori da Mediaset anche i suoi12 Luglio TV e Intrattenimento GF e reality, il no di Berlusconi a ...... ondata di caldo fino al 15 luglio 12 Luglio TV e IntrattenimentoD'Urso, fuori da Mediaset anche i suoi12 Luglio TV e Intrattenimento GF e reality, il no di Berlusconi a ...

Opinionisti di Barbara d'Urso fuori da Mediaset, poi il no da ... Fanpage.it

Opinionisti di Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset: ecco che fine faranno, il futuro televisivo dei prezzemolini dei salotti trash.L'era post Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 prevede qualche novità. L'addio forzato della conduttrice a Mediaset è stato uno degli argomenti più discussi in… Leggi ...