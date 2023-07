“Operata per un tumore” Marica Pellegrinelli | la confessione choc della ex di Eros Ramazzotti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ha il cancro. Il triste annuncio dell’ex moglie diarriva come un fulmine a ciel sereno. Ed è proprio lei a raccontarlo: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bellamia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”. >> “Con la sua nuova famiglia”. Elisabetta Canalis, Brian Perri è già un ricordo: beccata così, con la figlia e il nuovo compagno Poi dice: “Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME ...