Onana pronto a salutare l’Inter | distanza minima con lo United | spuntano le tempistiche | Primapagina

(Di mercoledì 12 luglio 2023) 2023-07-11 23:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Ormai la forbice tra la richiesta dele l’offerta del Manchesterè davvero: nello scorso weekend c’è stata un’accelerata decisiva, i nerazzurri vorrebbero raggiungere quota 60 milioni complessivi mentre i Red Devils hanno già fatto un’offerta di 55. Ten Hag spinge per avere il suo nuovo-vecchio portiere titolare (i due hanno lavorato insieme all’Ajax),ha già concordato con gli inglesi un ingaggio più che raddoppiato e un contratto a lunga scadenza (5 anni o tutt’al più 4+1). Rimane solo da colmare l’ultimatra le due società, incombenza che può essere sbrigata nelle prossime ore con un rilancio decisivo. STIMA DI TEMPI – 24-48 ore, non di più: tutte le parti in ...

Scruta l'orizzonte pure Tijjani Reijnders: il Milan èa stringere per imbarcare il ... tanto da apprendere quasi con noncuranza dell'ulteriore accelerazione del Manchester United per, ...lo terrei, ma Marotta lo ha preso a zero e lo venderà a 60 milioni. È un capolavoro. Se andasse via, prenderei subito Sommer perché ha esperienza ed è subito. Trupin lo prenderei in ...Ten Hag spinge per avere il suo nuovo - vecchio portiere titolare (i due hanno lavorato insieme all'Ajax),ha già concordato con gli inglesi un ingaggio più che raddoppiato e un contratto a ...

Onana pronto a salutare l'Inter: distanza minima con il Manchester ... Calciomercato.com

Ormai la forbice tra la richiesta dell'Inter e l'offerta del Manchester United è davvero minima: nello scorso weekend c'è stata un'accelerata decisiva, i nerazzurri vorrebbero raggiungere quota 60 mil ...In attesa che domani Pulisic sbarchi a Malpensa, il Milan sta cercando di chiudere anche per Reijnders con l’Az Alkmaar. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è regalare ...