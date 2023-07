Onana | niente sorprese | al ritiro Inter ci sarà! Differenza con Lukaku

(Di mercoledì 12 luglio 2023)domani sarà al raduno dell’, nonostante il forte pressing del Manchester United. Nettacon quanto invece deciso dal Chelsea e daCONVOCATO ? Andréregolarmente aldell’, domani ad Appiano Gentile. A confermarlo lo stesso Simone Inzaghi durante la conferenza stampa della vigilia. Il portiere camerunese, pressato dal Manchester United, domani si aggregherà al resto del gruppo nerazzurro. Si tratta di una mossa obbligata da parte dell’, dal momento che l’affare con il Manchester United non si è ancora concluso. Segnale di come la vicendasia decisamente diversa da quella tra Romelue il Chelsea. Il belga, di comune accordo con la società londinese, ha ...

