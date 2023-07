Onana | Manchester United sempre più vicino all’accordo per il portiere dell’Inter I dettagli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilsarebbepiùper ilcamerunense, Andre. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sports, ilsi sta avvicinando a un accordo per il, Andre, dopo ulteriori colloqui tra le due società. I due club sarebbero al lavoro per trovare un compromesso, le discussioni sarebbero state molto positive. I termini personali dell’estremo difensore camerunense non sarebbero un problema. Fonti vicine alritengono che sia volontà di tutte le parti raggiungere una risoluzione prima chesi presenti per il ...

Decisive le prossime 48 ore per il trasferimento di AndréalUnited , con l' Inter che ha scelto Sommer come sostituto. Milinkovic - Savic è sempre più vicino all' Al - Hilal e il ...Commenta per primoalUnited, poi Sommer e Trubin , passando per Lukaku . Il mercato dell'Inter nei ruoli cardine per la prossima stagione passa tutto da queste mosse, annunciate e che dovranno ...In attesa di chiudere con ilUnited la trattativa per la cessione di, l'Inter lavora per trovare due nuovi portieri. I nerazzurri hanno l'accordo con lo svizzero Sommer, da trovare quello con il Bayern. Punti ...

Onana pronto a salutare l'Inter: distanza minima con il Manchester United, spuntano le tempistiche Calciomercato.com

Dopo Sommer, l'AD dell'Inter Giuseppe Marotta individua in un portiere che milita in un club di Serie B l'alternativa ideale ad Anatolij Trubin ...