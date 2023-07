Onana | la data per l’offerta finale dal Manchester United – SI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Andrétornerà a breve ad Appiano Gentile. Il portiere si allenerà con l’Inter a meno di offerte del. Alfredo Pedullà su Sportitalia indica ladecisiva per l’addio. GIORNI DECISIVI – Erik ten Hag vuole assolutamente Andréentro il weekend. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per l’addio del portiere all’Inter. In caso contrario Simone Inzaghi ha aperto alla possibilità che l’estremo difensore si alleni con la squadra ad Appiano Gentile. La sensazione è che si avvicini però l’addio diai nerazzurri. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...