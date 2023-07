Onana al Manchester United | questione di tempo? Cosa manca ? TS

(Di mercoledì 12 luglio 2023)è destinato a lasciare l’Inter e ila spuntarla con un’operazione per portarlo nella propria rosa. Eppure l’affare ancora non viene chiuso, nonostante la volontà di entrambi i club di procedere. Eccomancherebbe secondo Tuttosport. DETTAGLI ? Andréè ogni giorno che passa accostato con sempre più insistenza al. E in effetti i contatti tra le parti sembrano essere a un passo dalla chiusura dell’operazione. Quest’ultima si sta rivelando, in ogni caso, più lunga del previsto. Anche se, stando a quanto riferito quest’oggi da Tuttosport, adessodavvero poco. Perché Inter edevono sistemare solo i dettagli finali. Il grosso è fatto. I nerazzurri, ...

Marotta deve prima risolvere le questioni legate al futuro di André, molto vicino a diventare il prossimo portiere delUnited , di Romelu Lukaku, che spinge per lasciare il Chelsea e ...Scafati lo siamo, noi calcionauti, tanto da apprendere quasi con noncuranza dell'ulteriore accelerazione delUnited per, ormai a un passo. Ma il passo giusto che oggi vogliamo è ...I soldi potrà averli dalla cessione di oltre 50 milioni di euro dialUnited. La Juventus, intanto, monitora. C'è da dire che il Chelsea vorrebbe monetizzare cedendo il belga in ...

Calciomercato Inter, offerta finale del Manchester United per Onana Passione Inter

Lukaku ha ottenuto il permesso di godere di cinque giorni di riposo supplementari, con lo spostamento al 17 luglio della data in cui far ritorno a Stamford Bridge. Onana, in chiusura la trattativa con ...La distanza tra la richiesta dell’Inter e l’offerta del Manchester United per il trasferimento di Andre Onana si sta riducendo sempre di più. Durante il weekend, c’è stata un’accelerazione decisiva e ...