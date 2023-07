Onana al Manchester United | il messaggio dall’Inter sulla chiusura – CdS

Decisive le prossime 48 ore per il trasferimento di AndréalUnited , con l' Inter che ha scelto Sommer come sostituto. Milinkovic - Savic è sempre più vicino all' Al - Hilal e il ...Commenta per primoalUnited, poi Sommer e Trubin , passando per Lukaku . Il mercato dell'Inter nei ruoli cardine per la prossima stagione passa tutto da queste mosse, annunciate e che dovranno ...In attesa di chiudere con ilUnited la trattativa per la cessione di, l'Inter lavora per trovare due nuovi portieri. I nerazzurri hanno l'accordo con lo svizzero Sommer, da trovare quello con il Bayern. Punti ...

Calciomercato Inter, offerta finale del Manchester United per Onana Passione Inter

Liverpool and Manchester United could benefit after Bayern reportedly ... But the Red Devils are now prioritising Andre Onana to replace David de Gea. Sommer looks set to join Inter, and the ...L'Inter si appresta a veder partire Andre Onana direzione Manchester United: nelle prossime 48 ore è prevista la chiusura dell'operazione con gli inglesi, con le alternative che sono già pronte. Trubi ...