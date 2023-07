Omobilesbotransfobia | nuovo incontro di sensibilizzazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione di promozione sociale “Serino humanitas” insieme ad “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” per unevento che punta allasul dramma sociale dell’. L’appuntamento è fissato per giovedì 13 luglio, alle ore 20:30, presso la dimora storica Cirino, alla frazione Rivottoli di Serino. Dal titolo “Chiamalo col suo nome: amore”, l’rientra nel ciclo del “Salotto culturale – La cultura che aggrega” promosso da Laura Rocco, padrona di casa e presidente di “Serino humanitas”. Durante la serata, il dibattito metterà in luce vari aspetti che riguardano l’identità di genere e l’orientamento sessuale e, in particolar modo, il bullismo e le discriminazioni che possono verificarsi a causa dell’intolleranza sociale. Saranno presenti, al tavolo dei ...