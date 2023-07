Omicidio Willy | niente ergastolo per i fratelli Bianchi | condanna scende a 24 anni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dall’a 24di carcere. Fortissimo sconto di pena per iMarco e Gabriele, accusati dell’del giovaneMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre 2020: in primo grado erano statiti all’, ora la penaa 24in appello. I giudici hanno infatti riconosciuto le attenuanti generiche. Confermate le altre condanne: 21inflitti a Mario Pincarelli e i 23a Francesco Belleggia.

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma sono entrati poco fa in camera di consiglio per decidere in merito alle richieste avanzate dal pg nel processo d'appello per l'Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Il rappresentante dell'accusa il 27 aprile scorso ha chiesto la conferma della condanna all'...Il pestaggio è avvenuto davanti ad un locale di Colleferro.che si era trovato a passare lì davanti era corso in difesa di un amico che era stato aggredito dal branco. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi in primo grado sono stati condannati all'ergastolo ...... che rientra nella categoria dei 'divieti di accesso alle aree urbane', la cui disciplina è stata potenziata a dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all'del ventiduenne...

