Omicidio Willy Monteiro | la condanna dei fratelli Bianchi scende a 24 anni

Nuovi risvolti per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: la sentenza di mercoledì in Appello per i fratelli Bianchi a 24 anni. Il ragazzo aveva 21 anni ed è stato ucciso durante un pestaggio la sera del 6 settembre 2020 a Colleferro. Omicidio Willy: la sentenza in Appello Sono scese le condanne per i fratelli Bianchi.

Scende a 24 anni dall'ergastolo la condanna in secondo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'diMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro (Roma), nel settembre del 2020. Riconosciute le attenuanti generiche. 'Più o meno me l'aspettavo. Nessuna sentenza ...Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'appello per l'diMonteiro Duarte - Sentenza" che si è tenuta a Roma mercoledì 12 luglio 2023. Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Appello, Belleggia, Bianchi, Colleferro, ......stati visti scagliarsi insieme con calci e pugni su. Occorrerà attendere le motivazioni della sentenza per comprendere cosa abbia spinto i giudici a fare una simile scelta. Argomenti...

Fratelli Bianchi, cade l’ergastolo per l’omicidio Willy: in appello pena ridotta a 24 anni. La madre della vi… Repubblica Roma

Nessuna sorpresa ma tanta amarezza e la consapevolezza che il passato non si può cancellare. «Più o meno me l'aspettavo. Nessuna sentenza mi ridarà mio figlio.(LaPresse) Pena ridotta in appello per Gabriele e Marco Bianchi, i fratelli accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte, morto nel settembre ...