Omicidio Willy Monteiro Duarte | attesa per la sentenza d’appello | le tappe della vicenda

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il 6 settembre del 2020 lo studente 21enne fu ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro mentre cercava di difendere un amico durante una lite con alcuni ragazzi del posto. Per la sua morte furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni e Belleggia a 23 anni. Il 28 aprile 2023 il pg ha chiesto la conferma delle condanne: lail 12 luglio

L' ultima udienza prevista per domani, prima della camera di consiglio nel processo in corte d'assise d'appello a Roma per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, si preannuncia carica di tensione. In gioco ci sono due sentenze di condanna in primo grado all' ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi , due pesanti condanne che rientra nella categoria dei "divieti di accesso alle aree urbane", la cui disciplina è stata potenziata a dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all'omicidio del ventiduenne

Omicidio di Willy, per domani 12 luglio prevista la sentenza della Corte d'Appello di Roma. Si parte dalle condanne all'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 21anni ...L'ultima udienza prevista per domani, prima della camera di consiglio nel processo in corte d'assise d'appello a Roma per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, si preannuncia carica ...