Omicidio Willy | in appello pena ridotta a 24 anni ai fratelli Bianchi

È caduta in appello la condanna all'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per l'diMonteiro Duarte, il giovane di origine capoverdiana ucciso a calci e pugni durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020. I giudici della corte d'assise d'appello hanno ...Leggi anche 'Testimonianze contro fratelli Bianchi cambiate nel tempo', parla l'avvocato dei condannati per la morte diMonteiro, i fratelli Bianchi nullatenenti: a risarcire la ...E' scesa a 24 anni dall'ergastolo la condanna in secondo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'diMonteiro Duarte , ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. A entrambi sono state riconosciute le attenuanti generiche . Confermate invece le altre ...

