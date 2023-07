Omicidio Willy | fratelli Bianchi condannati a 24 anni in appello

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta" è stato il commento di Lucia Monteiro Duarte, madre di, dopo la sentenza di secondo grado su Tg. La7.it - ...

Cade l'ergastolo. Scende a 24 anni la condanna in secondo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'diMonteiro Duarte , ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Riconosciute le attenuanti generiche. Confermate le altre condanne: 21 anni inflitti a ...... tutti gli imputati non solo non hanno mai desistito ma, anzi, hanno intensificato la condotta: lo hanno fatto agendo in quattro contro uno, proseguendo per tutto questo tempo a martoriare, ...Ventiquattro anni di carcere ai fratelli Marco e Gabriele Banchi per l'diMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Roma. In primo grado i due erano stati ...

Omicidio Willy Monteiro, la sentenza d'Appello: caduto ergastolo, 24 anni per i fratelli Bianchi Fanpage.it

Sono state riconosciute le attenuanti generiche. In primo grado i due fratelli di Artena erano stati condannati all'ergastolo E’ scesa a 24 anni dall'ergastolo la condanna in secondo grado per i frate ...Home Adn Kronos Omicidio Willy Monteiro, scende a 24 anni in Appello condanna fratelli Bianchi Scende a 24 anni di reclusione in Appello la sentenza di condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi ...