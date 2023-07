Omicidio Willy | decade l' ergastolo per i fratelli Bianchi | in appello la condanna scende a 24 anni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) IMarco e Gabriele, che hanno ucciso a Colleferro il 5 settembre 2020 il giovanissimoMonteiro, hanno visto ridursi la pena in. Non piùma 24di ...

Ventiquattro anni di carcere: ridotta dalla Corte d'Appello di Roma la pena per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'diMonteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, comune dei Castelli Romani. Il sostituto procuratore generale di Roma Bruno ...Scende a 24 anni dall'ergastolo la condanna in secondo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'diMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020.Niente conferma dell' ergastolo . In secondo grado è stata ridotta a 24 anni la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'diMonteiro Duarte . I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche . Confermate, invece, le altre due condanne: 21 anni a Mario Pincarelli e i 23 anni a Francesco Belleggia . I ...

