Omicidio Willy | arriva la sentenza d’appello | ridotta la pena ai fratelli Bianchi Per loro 24 anni di carcere

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Cade l’ergastolo. Scende a 24la condanna in secondo grado per iMarco e Gabrieleaccusati dell’diMonteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre del 2020. Riconosciute le attenuanti generiche. Confermate le altre condanne: 21inflitti a Mario Pincarelli e i 23a Francesco Belleggia. Il rappresentante dell’accusa il 27 aprile scorso aveva chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Marco e Gabrielee di ribadire, per l’accusa di concorso, i 21inflitti a Mario Pincarelli e i 23a Francesco Belleggia. «Più o meno me l’aspettavo. Nessunami darà più mio figlio. Sento di avere avuto ...

