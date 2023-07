Inizio con rinvio - al 27 settembre - del dibattimento del processo che vede imputato il carabiniere accusato dell'volontario aggravato diRusso, il 15enne ucciso la notte del 29 febbraio del 2020, nei pressi del borgo di Santa Lucia, a Napoli, mentre cercava di rapinare l'orologio al militare in ...E' dedicato al caso 'Russo' il ragazzo ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina con un'arma giocattolo,...anche che domani parte il processo al carabiniere accusato di...... per il ceceno Rassoul Bissoultanov, giudicato in contumacia pervolontario di Niccolò ... un racconto drammatico per voce diDe Vita , autore, attore, regista, uno dei maggiori interpreti ...

Omicidio Ugo Russo, prima udienza subito rinviata a Napoli Espansione TV

Inizio con rinvio - al 27 settembre - del dibattimento del processo che vede imputato il carabiniere accusato dell'omicidio volontario aggravato di Ugo Russo, il 15enne ucciso la notte del 29 febbraio ...Luigi Ciatti, il babbo di Niccolò, ucciso da un calcio assassino in una discoteca spagnola nell’agosto del 2017, è il protagonista di “Parole alla finestra - Omaggio a Niccolò Ciatti“ in programma ogg ...