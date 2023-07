Omicidio del 2014 | trovato un corpo sepolto nel Reggiano

...la notte19 ottobre scorso aveva investito, uccidendolo, il 18enne Francesco Valdiserri a Roma, sulla Cristoforo Colombo, mentre camminava sul marciapiede. Alla donna era contestato l'...Indagando su unavvenuto nel 2014, i carabinierinucleo investigativo di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura diretta dal procuratore Gaetano Calogero Paci hanno ritrovato un corpo, sotterrato nelle ...Chiara Silvestri, 24 anni, accusata distradale aggravato, è stata condannata a 5 anni. Investì, uccidendolo, il 18enne Francesco ... Francesco era figlio dei giornalistiCorriere della Sera ...

Omicidio Pipitone: condannato a 8 anni l'assassino del militare ucciso a Centocelle RomaToday

Chiara Silvestri ha chiesto il rito abbreviato. L’incidente è avvenuto la notte del 19 ottobre sulla via Cristoforo Colombo di Roma, la ragazza aveva un tasso alcolico di tre volte oltre al soglia ...La ragazza di 24 anni, che la notte del 19 ottobre scorso ha investito con la sua auto il giovane mentre passeggiava in via Cristoforo Colombo, a Roma, è stata condannata a 5 anni di reclusione per om ...