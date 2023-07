Omicidio dei badanti casertani | la Corte d’Assise d’Appello conferma l’ergastolo per il ristoratore

... condannata all'ergastolo per l'efferatoconiugi Leno e Rosemary LaBianca nel ......dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov ha affermato che "l'Ucraina non è coinvolta nell'". La mortebambini nel luglio 2022 Tra le vittime del bombardamento missilistico del 14 luglio ...Strava Ukraini . Non è un refuso. È come moltisostenitori dell'Ucraina davanti all'invasione russa hanno reagito all'uccisione di Stanislav ...spiegato che l'aggressore "ha pianificato l'...

Sentenza fratelli Bianchi, 24 anni in appello per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte Sky Tg24

Per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, la condanna in Appello dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi è scesa dall’ergastolo a 24 anni. Sono state riconosciute le attenuanti generiche. Confermate le a ...Cade l'ergastolo per i fratelli Bianchi. Scende a 24 anni, in secondo grado, la condanna per Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso ...