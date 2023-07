Omicidio Balsamo | il dna dell’indagato sul braccialetto della vittima Arrestato 48enne

Gli agenti della Polizia di Stato di Cinisello(Milano) hanno fermato due uomini per tentatoe rapina aggravata commessi la scorsa settimana ai danni di un uomo che è stato colpito con alcune martellate al volto e coltellate. Gli ...Lo aggrediscono con un martello e lo rapinano La Polizia di Stato di Ciniselloha fermato due persone ritenute responsabili del tentatoe della rapina aggravata commessi la scorsa ...L'uomo ha anche usato delle forbici per ferirla. La donna è stata portata in ospedale in codice ...

Omicidio Balsamo, il dna dell'indagato sul braccialetto della vittima ... 2a News

MILANO. Gli agenti della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo (Milano) hanno fermato due uomini per tentato omicidio e rapina aggravata commessi la scorsa settimana ai danni di un uomo che è stato co ...Due marocchini irregolari sono stati portati in carcere a Monza con l'accusa di tentato omicidio a colpi di martello e coltello ...