- - >, "De rerum naturae", 2020 (particolare) - courtesy of the artist . Le opere dicercano occhi capaci di vedere, cuori che si emozionano, menti in grado di stupirsi. Invitano ...Dal 13 luglio Palazzo Reale a Milano ospita una mostra monografica di, maestro riconosciuto del disegno, aperta al pubblico ad ingresso gratuito fino al 24 settembre 2023. Titolo 'Diacronica. Il tempo sospeso', il percorso espositivo comprende oltre 100 ...... tra i presenti il giornalista ed anchorman Attilio Romita, l'assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito e il professor, docente ...

Omar Galliani: «La lentezza del disegno contro la frenesia» Vanity Fair Italia

Una mostra a Palazzo Reale celebra un’arte dove scorre la vita e che sboccia in un’idea gravida di storia: dal cinema alla fotografia ...Nelle sale del piano nobile del Palazzo Reale di Milano, dal prossimo 13 luglio sarà visitabile un'ampia mostra monografica dedicata all'artista emiliano Omar Galliani, classe 1954. Il progetto curato ...