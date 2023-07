“Oddio | è davvero lei” La nuova Pinuccia | ritorno super trash dopo la cacciata da UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023)Della Giovanna è stata uno dei personaggi che lasciano un’impronta indelebile nei ricordi dei telespettatori di Uomini e Donne. Nata nel 1942, ex infermiera di Vigevano dove vive ancora, madre di due figli e bisnonna di Rayan, l’ex dama del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi era arrivata in studio per il novantenne barese Alessandro Rausa ma non c’era stato niente da fare.era stata protagonista di una scenetta a dir poco. Durante una lite con Alessandro, la dama aveva fatto finta di svenire spaventando il pubblico e Maria De Filippi, intervenuta al centro studio per aiutarla. Ma quando la conduttrice si era accorta cheaveva solo finto il malore aveva deciso di allontanarla dallo studio.Della Giovanna era stata...