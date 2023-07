NXT 11 07 2023 The Judgment Day is unstoppable

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, questa settimana lo show ha molto da offrirci e soprattutto abbiamo nello show ilDay direttamente da Raw, che è intenzionato a dimostrare di poter dominare ovunque vada. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fa il suo ingresso ilDay, accolto anche bene dal pubblico. L’accoglienza migliore è ovviamente per Rhea Ripley ma anche gli altri membri non possono lamentarsi, eccezion fatta per Dominik Mysterio che come sempre viene sommerso di fischi. Balor dice che è contento di essere tornato dove tutto è cominciato soprattutto per dimostrare che il JD puo’ dominare anche NXT. Priest rassicura tutti che i dissapori fra di loro sono alle spalle e ora sono più uniti che mai. Dirty Dom vorrebbe parlare ma viene interrotto prima dai roboanti ...

NXT Report 11-07-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

"WWE NXT" commentator Booker T recently explained why he feels LA Knight is bound for success whether or not he holds a championship in WWE.The Ministry of Science, Technology and Innovation (Mosti) through Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle) has announced the second stop of the ...