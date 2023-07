Nuovo DS Napoli | offerto un contratto a un big della Serie A | il nome

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilcontinua la sua caccia aldirettore sportivo che prenderà il posto di Cristiano Giuntoli, a sua volta andato alla Juventus. Svelato il dirigente incontrato nei giorni scorsi. Lo ha ammesso anche lo stesso presidente delAurelio De Laurentiis nei giorni scorsi: il club azzurro è alla caccia di undirettore sportivo e di recente lo stesso patron ha incontrato un “possibileds”. A fare il puntosituazione a riguardo è l’edizione odiernaGazzetta dello Sport, secondo cui De Laurentiis avrebbe rotto gli indugi per un big del nostro campionato, offrendo a lui un’offerta importante. Proposto un accordo pluriennale: la notizia Secondo quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, il direttore sportivo in questione sarebbe Ricky ...