Nuovi Euro | sondaggio per scegliere tema future banconote

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – I cittadinipei avranno tempo fino al 31 agosto di quest’anno peri temi deiche nei prossimi anni sostituiranno le vecchie. La Banca centralepea ha lanciato unper sondare le preferenze tra le sette categorietiche già preselezionate che verranno poi tradotte in immagini. Le nuoveentreranno in circolazione nel 2029. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.