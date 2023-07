Nuoto | Chad le Clos rinuncia ai Mondiali 2023 di Fukuoka

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si allunga l’elenco degli atleti di spicco che non prenderanno parte aidi(Giappone), dal 23 al 30 luglio. Rimanendo nella specialità della farfalla, nota l’importante defezione del fuoriclasse e primatista del mondo dei 200 metri, Kristof Milak, si deve prendere atto di un’altra assenza rilevante. Il riferimento è al sudafricanole, oro olimpico nella distanza citata a Londra 2012, capace di salire sul podio a Cinque Cerchi in quattro circostanze (1-3-0), senza dimenticare le sette medaglie iridate (4-1-2). Ebbene, la scelta di non partecipare di leè stata motivata da uno stato di forma non eccellente, per via di qualche problema di salute che ne ha ostacolato il giusto avvicinamento alla competizione in Giappone. Di conseguenza la selezione ...