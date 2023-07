Norina Matuozzo uccisa dal marito a casa dei suoceri | ergastolo annullato

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nienteper Salvatore Tamburrino, ex braccio destro del boss Marco Di Lauro, imputato per il femminicidio della sua compagna, avvenuto il 2 marzo del 2019. È stata la corte di assise di appello a stabilirlo, chiamata a pronunciarsi dopo che la Cassazione aveva...

Ieri pomeriggio la Corte d'assise d'appello di Napoli ha condannato a 30 anni di reclusione Salvatore Tamburrino per l'omicidio di Norina Matuozzo, avvenuto il 2 marzo del 2019 a Melito. Niente ergastolo per Salvatore Tamburrino, ex braccio destro del boss Marco Di Lauro, imputato per il femminicidio della sua compagna. È stata la corte di assise di appello a stabilirlo, chiamata a pronunciarsi dopo che la cassazione aveva annullato la precedente condanna all'ergastolo.

