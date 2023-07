Nordio | “Scontro con la magistratura? L’imputazione coatta è in contrasto con i principi del processo accusatorio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Non c’ècon la, ho ricevuto personalmente il presidente dell’Anm. Quando si è amanti vi sono sempre degli screzi che però si risolvono bene. Da magistrato non entrerei mai in conflitto con la, questo non significa che non ci siano dei confronti su temi su cui ci sono idee diverse“. Così il ministro Carloa margine dell’evento “La Giustizia in Piazza” oggi a Roma. Ha aggiunto: “Io mi riconosco nella nota di Via Arenula e ribadisco che dal punto di vista tecnico il codice Vassalli non ha portato alle estreme conseguenze ilo del, che vuole il pubblico ministero monopolista dell’azione penale, lasciando il giudice la possibilità del. Questo è in ...