Non è nei piani del direttore | dopo Mediaset | altro siluro contro Barbara D' Urso

(Di mercoledì 12 luglio 2023)la rottura con, sono in molti a chiedersi quali saranno i progetti futuri diD', visto che sono già stati smentiti sia la sua partecipazione a Ballando con le Stelle su Rai 1 sia il suo passaggio a La7. Nelle scorse ore, tra l', è arrivata anche un'altra smentita. Negli ultimi giorni, il suo nome era stato associato a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston. Oggi però, come riporta Giuseppe Candela su Dagospia, fonti vicine all'organizzazione avrebbero smentito categoricamente questa possibilità al portale di Roberto D'Agostino: "Non è neidelartistico". Nelle ultime ore a parlare dell'addio della D'è stato anche Gerry Scotti, che ha ...

... finché ieri mattina i Carabinieri sono intervenutipressi di una casa colonica nella Bassa ... dalle prime risultanze è appurato che la sua sepoltura avvenne all'epoca della scomparsa eè ...classici reportage di strada, tipici dei vlogger per esempio, il radiomicrofono è complesso da ... bisognerebbe fermarsi, montare un secondo radio al soggetto, fare la ripresa e - cosabanale - ...... in quanto vuole consentire ai sistemi precedentemente isolatimercati finanziari, di ... E così, per Microsoft, se per il supporto alla blockchain sembraesserci alcun dubbio, lo stessovale ...

Fava Tonka, l'ingrediente nei profumi che non smette di stupire Vanity Fair Italia

Mentre ci si interroga sul suo ruolo in Forza Italia, anche in vista della sua mancata partecipazione al Consiglio di sabato che incoronerà Tajani al vertice, ...Continuano le visite mediche in casa Juventus e questa mattina è stato il turno di Luca Pellegrini, arrivato al centro sportivo bianconero insieme ad altri calciatori considerati ...