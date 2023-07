Noemi | la ragazza scomparsa a 22 anni | speranze finite | come l’hanno trovata

(Di mercoledì 12 luglio 2023) SOCIAL. La storia diFiore ha scosso la comunità di Modica, un comune italiano del libero consorzio comunale di Ragusa in Sicilia. Ladi soli 22lunedì scorso. Da quel giorno tutte le unità della provincia si sono mobilizzate con lo scopo di trovareviva. Ma nessuno poteva mai immaginare un tale epilogo della vicenda. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Musica in lutto: l’amata cantante è morta a soli 48Leggi anche: Michelle Causo, l’esito dell’autopsia: com’è morta Lascompare solo lunedì scorso a Modica Era lunedì 10 luglio quando la famiglia diFiore si reca dalle autorità compenetri per denunciare ladella figlia 22enne. Da quel giorno fino a poche ore ...

Fiore , ladi 22 anni scomparsa lunedì da Modica, è stata trovata morta. Il corpo della giovane, secondo le prime ricostruzioni, è stato trovato impiccato ad un albero, in una zona di ...Un tragico evento ha scosso la comunità di Modica:Fiore, unadi soli 22 anni scomparsa lunedì, è stata trovata morta. Il corpo della giovane è stato ......vita in contrada San Marco Mista a Modica nel tardo pomeriggio di martedì la 22enne modicana... Lasi sarebbe allontanata volontariamente, per motivi da accertare, e non aveva più fatto ...

Noemi Fiore, trovata morta la ragazza di 22 anni scomparsa lunedì a Modica leggo.it

Ritrovato il corpo impiccato della giovane scomparsa a Modica: in corso l'ispezione cadaverica da parte del medico legale, le autorità non parlano ancora per certo di suicidio ...A guidare il Lions Club Caselle Torinese Airport dal primo luglio scorso è Noemi Zirpoli, consulente finanziaria di Caselle, che succede a Paolo Mas ...