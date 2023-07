, la ragazza di 22 anni scomparsa lunedì da Modica, è stata trovata morta. Il corpo della giovane, secondo le prime ricostruzioni, è stato trovato impiccato ad un albero, in una zona di ...Un tragico evento ha scosso la comunità di Modica:, una ragazza di soli 22 anni scomparsa lunedì, è stata trovata morta. Il corpo della giovane è stato ...MODICA - E' stata trovata senza vita in contrada San Marco Mista a Modica nel tardo pomeriggio di martedì la 22enne modicana, scomparsa da casa lunedì pomeriggio. I familiari avevano presentato denuncia nella tarda mattinata di martedì, e, circa 24 ore dopo che se ne erano perse le tracce, si è registrato l'...

Noemi Fiore, trovata morta la 22enne scomparsa a Modica: il corpo impiccato a un albero ilmattino.it

Ritrovato il corpo impiccato della giovane scomparsa a Modica: in corso l'ispezione cadaverica da parte del medico legale, le autorità non parlano ancora per certo di suicidio ...Noemi Fiore, la ragazza di 22 anni scomparsa lunedì da Modica, è stata trovata morta: era impiccata a un albero in una zona di campagna ...