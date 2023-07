No | non c’è stata un’esplosione al Parlamento europeo

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il 4 luglio 2023 è stato pubblicato su Twitter un video registrato di notte che mostra una nuvola di fumo salire da dietro un palazzo in città. Le immagini sono accompagnate da un commento, che recita: «Video dell’ esplosione nella sede ufficiale del, a Strasburgo». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostraal. Innanzitutto, non esiste alcun riscontro diverificatasi al. Questo è stato confermato anche da un portavoce dell’istituzione europea, contattato dai fact-checker spagnoli di Maldita Inoltre, il video originale è stato pubblicato su TikTok il 3 luglio 2023 con diversi hashtag che ...