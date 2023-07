No | il WEF non ha detto che la moda sarà abolita entro il 2030

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’11 luglio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che secondo il World economic forum (WEF) «lail: “Tutti gli esseri umani indosseranno un’uniforme”». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, né in nessun comunicato ufficiale del WEF. Contattato dai fact-checker di Associated Press, Yann Zopf, portavoce del WEF, ha smentito che la fondazione abbia mai rilasciato una simile dichiarazione. La notizia infondata è stata pubblicata originariamente il 3 luglio 2023 da The People’s Voice, sito precedentemente conosciuto come NewsPunch, noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche. L’articolo di The People’s Voice cita un presunto rapporto intitolato “The Future of ...