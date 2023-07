Nina Corradini racconta gli scandali nel mondo della ginnastica ritmica

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La campionessala verità degli abusi subiti negli anni vissuti in nazionale, fatti di umiliazioni e vessazioni., insieme ad Anna Basta, ha denunciato il. Nel suo libro “Sorridendo sempre”la sua storia e spera possa cambiare definitivamente il triste e spaventoso. Il racconto dell’ex ginnastagli abusi subiti- Photo Credits DiLei...

"Ho scritto perché cambi il sistema".lo dice più volte parlando del suo libro, Sorridendo sempre , edito da Rizzoli. Il titolo è un chiaro riferimento all'indicazione che viene data a ogni atleta della ginnastica ritmica: "...... dalle denunce alle indagini su ct delle atlete Nell'autunno 2022, due ex atlete della Nazionale -e Anna Basta - avevano parlato dei presunti abusi psicologici subìti durante gli anni ...... Emanuela Maccarani , insieme alla sua assistente Olga Tishina , sotto accusa per presunti abusi psicologici nei confronti della sua allieva, ex ginnasta e argento nel 2017 ai ...

Nina Corradini: «Spero che le mie parole servano a cambiare il mondo della ginnastica ritmica» Vanity Fair Italia

Insieme ad Anna Basta è una delle atlete ad aver denunciato gli abusi e le umiliazioni all'interno del mondo della ginnastica ritmica. Nel libro Sorridendo Sempre racconta la sua storia ...L’ex ginnasta della Nazionale di ritmica, che insieme a Nina Corradini aveva denunciato gli abusi psicologici e le umiliazioni a Desio, risponde alle accuse ...