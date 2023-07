Nimona | il valore dei mostri in un mondo di falsi eroi

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tratto dall'omonima graphic novel di ND Stevenson,segue le tracce già lasciate da Shrek per sovvertire l'ordine naturale delle fiabe, muovendosi però in un contesto più inclusivo e in panorama molto più complesso del passato. Ne parliamo nel nostro approfondimento. Proprio a inizio millennio, ormai 22 anni fa, Dreamworks deliziava il grande pubblico con l'uscita del primo e storico capitolo di Shrek. Forse in pochi sanno che Spielberg e Katzenberg opzionarono il progetto dopo aver letto il romanzo di William Steig, acquisendone i diritti. Questo fa della favola dell'orco verde riscopertosi eroe una vera e propria trasposizione, e già nel 2001 il film di Andrew Adamson e Vicky Jenson aveva come obiettivo principale il ribaltamento del canone fiabesco in un più sofisticato e ispirato modello narrativo. Nella saga di Shrek proprio la sovversione in sé era motore ...