Nicolò Zaniolo | Sofia Costantini è la nuova fiamma | «Abbiamo passato una notte insieme a Ibiza Un bomber? Se la cava»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ve la ricordate quella ragazza che cerdi scappare sulla spiaggia di. Non ci è riuscita. O forse, semplicemente, si è fatta prendere. Sicuramente marcare stretta dal campione del Galatasaray che sogna di tornare a giocare in Italia. La ragazza si chiama, ha lavorato al Justlli a Milano e ora fa la modella. Il settimanale Chi l’ha intercettata e si è fatta raccontare come è andata il loro incontro.? Ecco come è andata «Era l’una di. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l’ho riconosciuto. Mi ha detto che gioa calcio, era simpatico, carino, per me era ...