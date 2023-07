Netflix ora permette di trasferire il proprio profilo su un account esistente

ha annunciato cheè possibile utilizzare il suo strumento di trasferimento del profilo per inviare la cronologia di visualizzazione e le raccomandazioni a un account esistente.: ...Non mi ha sorpreso veder apparire la dicitura "AGame Studio" sotto al logo di Night School Studio nei titoli di testa di Oxenfree 2, d'...2 Per chi non ne avesse mai sentito parlare prima d',...... 8.3 - Recensione ) e un paio di giochi mobile, ma soprattutto è stata acquisita proprio da..., senza stare qui a dire se e quanto effettivamente i personaggi e il racconto del gioco ...

WHAM!, il documentario su Netflix Elle

Netflix ha da poco potenziato la funzione che consente di trasferire un profilo personale da un account esistente a un altro, una possibilità che si rivela molto utile ora che la condivisione delle pa ...Parla il tecnico che ha allenato il marciatore e lo ha sostenuto per tutta la battaglia legale: "Adesso non c'è nessuna terzietà. Una federazione internazionale non può controllare se stessa" ...