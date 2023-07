Nemici di cuore

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Negli ultimi anni sono emersi fattori di rischio nuovi che minacciano - senza che ce ne rendiamo conto - il nostro muscolo più importante. Così cambia la mappa della prevenzione cardiaca. E il ruolo dei «soliti noti» (pressione, colesterolo, obesità...)? Quelli restano importanti, certo. ma spesso, ancora oggi, sono sottovalutati. Ognuno di noi, in fatto di salute, ha un’aneddottica personale nella quale c’è sempre un cugino che è campato 90 anni pur con il colesterolo più alto di uno shuttle, una collega colpita da infarto mentre, snella e in invidiabile forma, faceva jogging, un vicino di casa obeso e fumatore che si vanta di non aver mai avuto bisogno di un medico. La scienza però, per quanto fallace e contraddittoria, insiste nell’ignorare la variopinta casistica del singolo. E, soprattutto nella prevenzione di malattie importanti come infarto e ictus, continua a basarsi sui ...