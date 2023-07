Nell’ultimo murale l’amaro addio di Berlusconi a Milano e la risposta ai vandali | nasce via dei radical chic

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Neppure la dipartita ha attenuato il rancore sociale e l’astio politico indirizzato contro Silvio. Un’avversione che i soliti intolleranti hanno deciso di rinverdire inveendo a più riprese persino sull’opera dello street artist aleXsandro Paolombo, realizzata con tre immagini del padre nobile di Forza Italia ritratto in tre diversi atteggiamenti. L’ultimoè apparso questa mattina in Via Volturno, la strada del quartiere Isola didove è nato e cresciuto l’ex premier scomparso a giugno. S’intitola Self-Made Man goes away! e ritrae Silvioin abito blu e cravatta a pois, che saluta la città dopo aver affisso la targa toponomastica “Via dei”. L’altra insegna, quella con il cartello stradale che indica “Via Silvio ...