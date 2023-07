Nel capoluogo Partenopeo incendiata la Venere degli stracci del Pistoletto Un rogo divampato innanzi al Municipio cittadino manda in fumo la maestosa opera

... 'c'è piena condivisione sulle opere strategiche previste per il. In particolare, il ... Assieme al sindaco il presidente di Assoimprenditori ha espresso la comune volontà di realizzarle "...Il presidente è quel Federico Francesco Ferrero , medico e soprattutto Masterchef d'Italia2014. intendono farlo insieme, affidando alun ruolo di centralità. Come quello della chiesa ...Guardando ai singoli comuni del territorio, naturalmente il calo maggiore si è visto, Cremona, che ha registrato un - 638. Resta invece stabile Crema, che ha visto un calo solo di 62 ...

In sette città italiane su dieci la casa perde valore nel decennio Il Sole 24 ORE

Sono stati soccorsi dalla nave umanitaria 'Humanity' .A bordo molti minori e anche bambini piccoli. Dovrebbe arrivare tra sabato sera e domenica mattina.Il cantautore Giovanni Caccamo arriva in concerto a Capaccio con il suo "Parola Acoustic Tour": prosegue il cartellone di eventi dell'estate a Paestum.