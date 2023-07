Nei Suoni Dei Luoghi | giovedì a San Giovanni al Natisone | venerdì a Pavia di Udine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Doppio appuntamento nel calendario della 25° edizione del festival di musica e territori NeiDei13 luglio (ore 21.00) riflettori accesi sulla meravigliosa Villa De Brandis di Sanalper il concerto del Domenico Imperato Trio. Il cantautore Domenico Imperato porterà sul palco tutti i suoi successi che gli sono valsi il Premio Fabrizio De Andrè alla canzone d’autore il Premio Gianmaria Testa, assieme a Marco Bassi (pianoforte) e Bruno Marcozzi (batteria). Il concerto è a ingresso gratuito, in caso di pioggia l’evento di terrà all’Auditorium M. F. Zorzutti in Via delle Scuole. Alle 19.45 ci sarà anche l’evento collaterale con la visita guidata a Villa De Brandis e al suo parco, prenotazione obbligatoria su prenotazioni@associazioneprogettomusica.org . Il ...