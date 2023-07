Navi | aerei | addestratori e fondi per ricostruire il Paese Ecco cosa il G7 garantirà a Kiev in attesa dell’ingresso nella Nato

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Niente ingresso, certo, almeno per il momento, onde evitare di entrare di fatto in guerra contro la Russia. Ma dal vertice di Vilnius arriva dal fronte dei Paesi occidentali (più il Giappone) un inedito impegno politico-militare a sostenere non più nell’emergenza day to day ma nel lungo periodo l’Ucraina. Un impegno messo nero su bianco, non dallama dai Paesi del G7,forma di una serie di «garanzie di sicurezza» che saranno fornite per gli anni a venire alvittima dal 2022 dell’aggressione russa. E che hanno convinto il presidente ucraino Volodymr Zelensky ad ingoiare il boccone peramaro del rinvio sine die (letteralmente, senza una data certa) dell’adesione vera e propria alla. Di che si tratta, dunque? La «fortezza ...

Niente ingresso nella Nato, certo, almeno per il momento, onde evitare di entrare di fatto in guerra contro la Russia. Ma dal vertice di Vilnius arriva dal fronte dei Paesi occidentali (più il ...Saltiamo in fretta e furia su macchine,, traghetti,che ci portano via, lontano, per un week end di sogno, nei B&B, nei ristoranti, nelle discoteche, negli autogrill, sulle spiagge, sulle ...pronta ad abbattere gli- spia degli mentre gonfia i muscoli minacciando ritorsioni se i velivoli e leUsa 'non la smetteranno di provocare il popolo nordcoreano'. Di più: Pyongyang ricorda che in passato ha già ...

Navi, aerei, addestratori e fondi per ricostruire il Paese. Ecco cosa il ... Open

La nave della Royal Caribbean è lunga 365 metri, pesa 250.800 tonnellate lorde e può trasportare fino a 7.600 passeggeri ...Il ministero della difesa di Taiwan ha comunicato che all'alba di oggi il governo cinese ha inviato 30 aeromobili da guerra intorno all'isola. Questi si aggiungono ai 38 velivoli da guerra ed alle 9 n ...