Natura | cosa dice la nuova legge europea sul ripristino

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Non introduce l'obbligo di creare nuove aree protette o ostacoli alla creazione di impianti a energia rinnovabile. Al contrario, un articolo indica proprio la realizzazione di questi impianti come di interesse pubblico

... assieme alle altre istituzioni,e chi si indennizza, con quali modalità e trovare subito le ... Non si possono far prevalere interessi di parte o calcoli di altrasulla pelle di cittadini e ...... "Quando non sapete una, il riconoscere che non sapete, è sapere". Cosi liberava il campo dai ... "Gli uomini sono pressappoco uguali per" Sebbene Confucio trascorresse anni vagabondando per ...Per la prima volta avremo una legge con una funzione non solo protettiva, come avviene per le preziose direttive Uccelli e Habitat, ma proattiva, il cui principio è che proteggere laesistente ...

Legge ripristino natura, via libera del Parlamento europeo: cos'è e ... Adnkronos

Non introduce l'obbligo di creare nuove aree protette o ostacoli alla creazione di impianti a energia rinnovabile. Al contrario, un articolo indica proprio la realizzazione di questi impianti come di ...Le immagini del rogo divampato alle prime luci dell’alba, che ha distrutto la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto in piazza ...