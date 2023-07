Nato | Biden | grazie a G7 e Zelensky per costruzione sicurezza Kiev

"Ci saremo per tutto il tempo che ci vorrà e ringrazio ancora una volta i miei colleghi per il loro sostegno per questo", ha dettoa conclusione del primo ConsiglioUcraina tenutosi a ...... Jens Stoltenberg, prima della prima riunione del Consiglio Ucraina -. Alla fine ce' stato ... di cui uno solo per Zelensky sul bilaterale con Joee laltro solo per Stoltenberg, su quando ...'Aiuteremo l'Ucraina a costruire nei cieli, in terra e in mare una difesa adeguata', ha proseguitoringraziando i partner del G7 e dellaper il sostegno dato in questi due giorni di Summit.

LIVE Vertice Nato a Vilnius, in Lituania anche Giorgia Meloni e Biden: ultime notizie in diretta Sky Tg24

